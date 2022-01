Djokovic ha vinto la sua battaglia: può restare in Australia e giocare lo Slam (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Una decisione irragionevole" con queste parole il giudice Kelly ha deciso che Novak Djokovic può restare sul suolo Australiano. Il numero 1 al mondo, dunque, ha vinto la causa e potrà immediatamente ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Una decisione irragionevole" con queste parole il giudice Kelly ha deciso che Novakpuòsul suolono. Il numero 1 al mondo, dunque, hala causa e potrà immediatamente ...

