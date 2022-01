Covid, i vescovi: “Mascherine Ffp2 a messa” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vivamente “consigliata” la mascherina Ffp2 in chiesa e in tutti gli incontri religiosi, obbligo vaccinale per il personale delle facoltà teologiche, niente catechismo in presenza per chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” pur risultando negativo al primo test. Lo dispone la segreteria generale dei vescovi. “Purtroppo, – rileva la segreteria generale della Cei – la pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi continua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti: malati e sofferenti, medici e operatori sanitari, anziani e minori, poveri, famiglie. E anche per i sacerdoti che, nonostante tutto, sono sempre prossimi al Popolo di Dio; per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali, veri maestri e testimoni”. Celebrazioni liturgiche: La segreteria della Cei ricorda che “non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vivamente “consigliata” la mascherinain chiesa e in tutti gli incontri religiosi, obbligo vaccinale per il personale delle facoltà teologiche, niente catechismo in presenza per chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” pur risultando negativo al primo test. Lo dispone la segreteria generale dei. “Purtroppo, – rileva la segreteria generale della Cei – la pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi continua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti: malati e sofferenti, medici e operatori sanitari, anziani e minori, poveri, famiglie. E anche per i sacerdoti che, nonostante tutto, sono sempre prossimi al Popolo di Dio; per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali, veri maestri e testimoni”. Celebrazioni liturgiche: La segreteria della Cei ricorda che “non è ...

