Coppa d'Africa 2021, il calendario: programma, date e orari (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si avvicina il momento della Coppa d'Africa 2021. Si parte il 9 gennaio con l'edizione in Camerun. La fase finale avrebbe dovuto svolgersi dall'11 giugno al 9 luglio 2021 ma è stata anticipata nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021 per le condizioni meteo. Ma Il 30 giugno 2020 la CAF ha spostato il torneo per la terza volta al gennaio 2022, a seguito degli effetti della pandemia. Ora il momento è arrivato e le migliori squadre del continente sono pronte a contendersi il trofeo che nella scorsa edizione è andato all'Algeria. IL REGOLAMENTO LE FAVORITE Gruppo A 9 gennaio 2022 Ore 17:00, Camerun-Burkina Faso Ore 20:00, Etiopia-Capo Verde 13 gennaio Ore 17:00, Camerun-Etiopia Ore 20:00, Capo Verde-Burkina Faso 17 gennaio Ore 17:000, Capo Verde-Camerun Ore 17:00, Burkina Faso Gruppo B 10 ... Leggi su sportface

