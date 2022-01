Circolare del ministero dell'Istruzione sulle classi con due positivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ministero dell’Istruzione ha inviato oggi una nuova Circolare “alle istituzioni scolastiche ed educative statali, agli Uffici scolastici regionali, alle scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado” con indicazioni dettagliate “per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP2)” ai sensi di quanto previsto dall’ultimo decreto del governo. Nello specifico per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede l’attività didattica “in presenza con l’obbligo di indossare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilha inviato oggi una nuova“alle istituzioni scolastiche ed educative statali, agli Uffici scolastici regionali, alle scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado” con indicazioni dettagliate “per i casi dicon doppiatà nell’ambito di scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema die formazione professionale (IeFP2)” ai sensi di quanto previsto dall’ultimo decreto del governo. Nello specifico per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede l’attività didattica “in presenza con l’obbligo di indossare ...

