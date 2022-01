Caso Djokovic agli Australian Open. Causa ancora in corso ed espulsione ritardata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un giudice Australiano ha deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star del tennis Novak Djokovic fino alla fine della giornata odierna, poiché la sua Causa in tribunale continua... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un giudiceo ha deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star del tennis Novakfino alla fine della giornata odierna, poiché la suain tribunale continua...

