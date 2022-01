Biraghi prima del Torino | «I nostri principi di gioco non cambiano»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del terzino della Fiorentina Cristianoa DAZNdi-Fiorentina. Le sue parole: «Nelle ultime partite arriviamo da diversi risultati positivi sia in casa che fuori. Davanti aitifosi abbiamo uno spirito, dobbiamo riuscire a trovarlo anche in trasferta. Abbiamo il nostro modo di giocare, ci interessa relativamente il pressing degli avversari: irimangono gli stessi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

pizzico76 : @Naples___ @pisto_gol Per come gioca bisogna ringraziare Italiano, che ha rigenerato lui, Saponara, Duncan, Biraghi… - b_biraghi : RT @ItalianNavy: Un tuffo nella prima domenica del 2022! #buonadomenica dalla #MarinaMilitare. #NoiSiamolaMarina #ProfessionistidelMare htt… -

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato così, ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal calcio di inizio della gara contro il Torino: "Nelle ultime trasferte abbiamo ...