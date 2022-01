Bianchi: 92 milioni per effettuare tamponi in scuola secondaria (Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Abbiamo dato 92 milioni e 104mila euro al Commissario Figliuolo per effettuare a titolo gratuito tamponi nella scuola secondaria'. Lo rende noto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Abbiamo dato 92e 104mila euro al Commissario Figliuolo pera titolo gratuitonella'. Lo rende noto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, nel ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Bianchi: 92 milioni per effettuare tamponi in scuola secondaria #Scuola - MediasetTgcom24 : Bianchi: 92 milioni per effettuare tamponi in scuola secondaria #Scuola - SarahPalmas1987 : @thestarklordd @bianchi_amedeo 1200 ricoveri su 9000 posti e soprattutto su 6 milioni e mezzo di persone. Ma davvero fate? ?? - LucaBellinzona : @mpiacenonaver1 Oltre 92 milioni sono stati dati al commissario Figliuolo per tamponi da erogare gratuitamente a tu… - Divorex8 : RT @TgLa7: Oltre 2 milioni di studenti sono tornati in aula. I presidi temono 'ritorno alla #Dad per 200 mila classi entro 1 settimana'. Il… -