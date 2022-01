A Tianjin dopo test a 14 mln persone, 76.000 in quarantena (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le autorità di Tianjin hanno concluso oggi in 48 ore circa i test anti - Covid per i suoi 14 milioni di residenti dopo il focolaio di Covid emerso nel weekend coi primi due casi in Cina di variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le autorità dihanno concluso oggi in 48 ore circa ianti - Covid per i suoi 14 milioni di residentiil focolaio di Covid emerso nel weekend coi primi due casi in Cina di variante ...

