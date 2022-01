Venezia-Milan 0-3, ecco tutti i numeri della partita / Serie A News (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato tutti i numeri regalati dalla partita contro il Venezia, valida per il 21^ turno di Serie A Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Il, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicatoregalati dallacontro il, valida per il 21^ turno di

Advertising

pisto_gol : In Venezia-Milan, due gravi errori di Irrati 1. la mancata espulsione di Saelemaekers dopo il fallo su Busio (5’… - AntoVitiello : ?? #Milan, avanti tutta. Con un Theo #Hernandez straripante (doppietta da capitano) e il solito #Ibrahimovic, il… - acmilan : ?? The match report of our win in #VeneziaMilan ?? - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: «PARTITA APPROCCIATA BENE» ?? Così Stefano #Pioli analizza la bella e convincente vittoria del suo #Milan contro il #Ven… - mcrisj01 : RT @JPeppp: Questo Milan è ingiocabile, il rigore a favore gli arriva quasi sempre, una partita si e l'altra pure giocano in 11 contro 10,… -