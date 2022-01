Una chiavetta USB che in realtà è un Mini PC con chip intel: ecco qualcosa di davvero unico (Di domenica 9 gennaio 2022) Nonostante sia davvero impensabile, pare che sia stata progettata una chiavetta in grado di funzionare esattamente come un computer. Ma come è composto? La chiavetta USB in questione può offrire le stesse prestazioni di un Mini computer, il che è sorprendente – Computermagazine.itNascono in continuazione dei prodotti sensazionali e che hanno a che fare con il mondo della tecnologia, inoltre il loro concept principale pare che sia ben ragionato per il semplice fatto che offra sia delle funzionalità uniche nel suo genere che un design interessante. LEGGI ANCHE: TP Link ha presentato il router con le antenne “mobili”: sarà in grado di adattarsi sempre per ottimizzare il Wi-Fi E abbiamo un esempio proprio adesso con una chiavetta che, seppur sia difficile da immaginare, pare che abbia ... Leggi su computermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Nonostante siaimpensabile, pare che sia stata progettata unain grado di funzionare esattamente come un computer. Ma come è composto? LaUSB in questione può offrire le stesse prestazioni di uncomputer, il che è sorprendente – Computermagazine.itNascono in continuazione dei prodotti sensazionali e che hanno a che fare con il mondo della tecnologia, inoltre il loro concept principale pare che sia ben ragionato per il semplice fatto che offra sia delle funzionalità uniche nel suo genere che un design interessante. LEGGI ANCHE: TP Link ha presentato il router con le antenne “mobili”: sarà in grado di adattarsi sempre per ottimizzare il Wi-Fi E abbiamo un esempio proprio adesso con unache, seppur sia difficile da immaginare, pare che abbia ...

oriana75 : @alepontecorvo Io ho paura per i cuori… terrei il defibrillatore a portata di mano insieme ad una chiavetta con l’m… - anghxazza : @i91swglwt uuhhh io ho il santino di harry, una sua foto a caso, un dollaro, un plettro per l'ukulele e la 'chiavet… - gbponz : il chè è ovviamente un virtue signaling: AL PASSAGGIO BANCARIO, e per altri soggetti tenuti all'antiriciclaggio, po… - FabioGentile7 : @Solocarmen1 @Lucillab4 Da tempo cerco un cofanetto (dvd?….forse sono un po’ antico) o una chiavetta con tutta la s… - GiovannaMalupi1 : RT @chiedimicomesto: il feat con tancredi sta in una chiavetta usb che ha mangiato seven, è così -