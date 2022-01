Trieste, trovato il cadavere di un giovane in un ostello: ipotesi omicidio, indagini in corso (Di domenica 9 gennaio 2022) Il cadavere di un giovane stato trovato nella serata di sabato 8 gennaio in un ostello situato all’interno di un palazzo di via Rittmeyer a Trieste. L’ipotesi è che si sia trattato di omicidio dal momento che la morte non è avvenuta per cause naturali: sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale per accertare cosa abbia causato il decesso del giovane e ricostruire quanto accaduto. Sul posto ieri sera sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno: sul corpo è stata disposta l’autopsia. Nella stanza non c’erano sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildi unstatonella serata di sabato 8 gennaio in unsituato all’interno di un palazzo di via Rittmeyer a. L’è che si sia trattato didal momento che la morte non è avvenuta per cause naturali: sono inledei Carabinieri del Comando provinciale per accertare cosa abbia causato il decesso dele ricostruire quanto accaduto. Sul posto ieri sera sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno: sul corpo è stata disposta l’autopsia. Nella stanza non c’erano sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

agn_bai : 9 giorni, 4 cazzo di morti a #Trieste: - un diciassettenne accoltellato e strangolato in centro - un senza fissa di… - zazoomblog : Giallo a Trieste giovane trovato morto in un ostello. Sindaga per omicidio - #Giallo #Trieste #giovane #trovato - repubblica : Trieste, 17enne trovato morto in un ostello: e' stato strangolato da un coetaneo - sstoross : RT @repubblica: Trieste, 17enne trovato morto in uno stabile: è stato strangolato da un coetaneo [di Gianpaolo Sarti] - repubblica : Trieste, 17enne trovato morto in uno stabile: è stato strangolato da un coetaneo [di Gianpaolo Sarti] -