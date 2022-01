Serie A | Inter-Lazio in streaming | dove vedere la gara in diretta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè il posticipo della ventunesima giornata diA ed è fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. E’ la prima partita del nuovo anno per i nerazzurri, che non hanno sfidato il Bologna nel giorno dell’Epifania L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Zhang a cena con l'Inter: 'Sulla strada giusta'. E a breve vertice di mercato - TuttoMercatoWeb : Supercoppa, si teme un blitz di Speranza: anche Inter-Juve con soli 5.000 spettatori? - Gazzetta_it : Inter, Zhang è a Milano: definirà le strategie estive tra rinnovi, stadio e mercato - lazio_magazine : SERIE A - Inter-Lazio, le formazioni ufficiali - InterMagazine2 : SERIE A - Inter-Lazio, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

Corriere della Sera

Milinkovic - Savic ha realizzato cinque gol contro l'inA, contro nessuna avversaria ha realizzato così tante reti nella competizione. Immobile (attualmente a quota 14) può diventare uno ...... alle 20.45 l'ospita a San Siro la Lazio di Sarri mentre il Verona affronta la Salernitana, in una gara condizionata dai tanti positivi tra le fila delle due squadre ( TUTTI I POSITIVI DI...La Repubblica rivela le frasi dette dai dirigenti di Serie A nell’assemblea di Lega di ieri ... Beppe Marotta, poi, non ha risparmiato la frecciata sulla terza dose: “All’Inter ce l’hanno tutti, come ...Nel pre partita di Inter-Lazio, gara valida per la 21esima giornata di Serie A, Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Direttamente dal cuore di San Siro, il ...