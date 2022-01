Semifreddo goloso con yogurt e cacao | cremoso e dietetico | solo 150 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ovviamente per rendere questo tipo di dessert sempre più appetitoso si possono utilizzare varie combinazioni di ingredienti. Per la ricetta di oggi, invece, abbiamo bisogno dell’immancabilee di uno. Questo dolce unisce gusto e leggerezza ed è perfetto da mangiare in qualsiasi momento della giornata. Grandi e piccini faranno a gara per ricevere il bis! Non ci credi? Mettiti alla prova e vedrai! Preparazione Per preparare questodiabbiamo bisogno di: Acqua 150 gr digreco bianco magro Dolcificante oppure 1 cucchiaio di zucchero, zucchero di canna o miele 10 gr diamaro in polvere Realizzare questo dessert sfizioso è facile come bere un bicchiere d’acqua e bastano davvero pochissimi minuti. Tempo totale: 1 ora e ...