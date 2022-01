Scuola in trincea, braccio di ferro del governo: è caos, per il rientro in sicurezza non si è fatto abbastanza (Di domenica 9 gennaio 2022) Non c’è pace per la Scuola, che ancora una volta paga il prezzo più alto del Covid-19. La variante Omicron fa impennare i contagi, ma il governo vuole tenere aperte le classi per un ritorno in presenza dei ragazzi, mentre le Regioni, con presidi e sindacati, prospettano il pericolo di un ritorno in dad in pochi giorni. Mentre le ordinanze fioccano, esperti e osservatori accusano la maggioranza guidata da Mario Draghi di non aver fatto abbastanza per consentire un rientro in sicurezza. Nelle scuole è saltato il tracciamento, con i presidi che avvertono sulle difficoltà di assicurare le lezioni con buona parte del personale scolastico già in quarantena. Scuola, scontro tra governo, Regioni e presidi: a pagare sono i ragazzi La ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Non c’è pace per la, che ancora una volta paga il prezzo più alto del Covid-19. La variante Omicron fa impennare i contagi, ma ilvuole tenere aperte le classi per un ritorno in presenza dei ragazzi, mentre le Regioni, con presidi e sindacati, prospettano il pericolo di un ritorno in dad in pochi giorni. Mentre le ordinanze fioccano, esperti e osservatori accusano la maggioranza guidata da Mario Draghi di non averper consentire unin. Nelle scuole è saltato il tracciamento, con i presidi che avvertono sulle difficoltà di assicurare le lezioni con buona parte del personale scolastico già in quarantena., scontro tra, Regioni e presidi: a pagare sono i ragazzi La ...

Advertising

torien1906 : E domani si torna in trincea. #scuola - TitoBorsa : RT @lucadecarolis: Hanno lasciato insegnanti e presidi in trincea, da soli #scuola #covid - BabbaiFabry : RT @lucadecarolis: Hanno lasciato insegnanti e presidi in trincea, da soli #scuola #covid - RussoMu : RT @lucadecarolis: Hanno lasciato insegnanti e presidi in trincea, da soli #scuola #covid - laura78246675 : RT @lucadecarolis: Hanno lasciato insegnanti e presidi in trincea, da soli #scuola #covid -