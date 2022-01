Sci alpino, Petra Vlhova implacabile in slalom a Kranjska Gora, inforca Mikaela Shiffrin dopo 4 anni! (Di domenica 9 gennaio 2022) Epilogo sorprendente nello slalom di Kranjska Gora, il quinto della stagione di Coppa del Mondo. Trionfa Petra Vlhova davanti a Wendy Holdener (+0”23) e Anna Swenn-Larsson (+1”26) ma la vera notizia è l’inforcata di Mikaela Shiffrin che non commetteva un tale errore da Lenzerheide 2018. In una giornata oltremodo deludente per i colori azzurri (nessuna atleta del Bel Paese ha raccolto punti) la ventiseienne slovacca ne approfitta per riaprire i giochi in classifica generale siglando il quarto acuto in cinque appuntamenti tra i pali snodabili. Ai piedi del podio la tedesca Lena Duerr (+1”29) che precede la padrona di casa Ana Bucik (+1”65) e la canadese Ali Nullmeyer (+2”15). Completano la top10 l’austriaca Katharina Truppe (+2”46), la connazionale ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Epilogo sorprendente nellodi, il quinto della stagione di Coppa del Mondo. Trionfadavanti a Wendy Holdener (+0”23) e Anna Swenn-Larsson (+1”26) ma la vera notizia è l’ta diche non commetteva un tale errore da Lenzerheide 2018. In una giornata oltremodo deludente per i colori azzurri (nessuna atleta del Bel Paese ha raccolto punti) la ventiseienne slovacca ne approfitta per riaprire i giochi in classifica generale siglando il quarto acuto in cinque appuntamenti tra i pali snodabili. Ai piedi del podio la tedesca Lena Duerr (+1”29) che precede la padrona di casa Ana Bucik (+1”65) e la canadese Ali Nullmeyer (+2”15). Completano la top10 l’austriaca Katharina Truppe (+2”46), la connazionale ...

