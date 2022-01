Sci alpino oggi | Slalom Adelboden e Kranjska Gora | startlist | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) Si chiuderà, domenica 9 gennaio, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 09.30 ed alle 12.30 si disputerà lospeciale femminile a, in Slovenia, mentre alle ore 10.30 ed alle 13.30 si svolgerà lospeciale maschile ad, in Svizzera. LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DIALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 10.30 E 13.30 Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ...