Salvini: "Draghi al Quirinale? Non può abbandonare il lavoro in corso" (Di domenica 9 gennaio 2022) “Io penso che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo, non può abbandonare il lavoro in corso”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa elettorale a Porta Portese a sostegno della candidatura di Simonetta Matone alle suppletive per il collegio Roma centro della Camera. Salvini ha risposto a chi chiede se la Lega resterà al governo con qualunque premier. Il leader della Lega ha dichiarato di non voler partecipare al toto nomi. “Lo lascio agli altri. Io lavoro per una elezione veloce di un esponente di centrodestra dopo trent’anni. Penso che l’alternanza anche al Quirinale faccia bene” ha affermato. “Sto lavorando riservatamente per una scelta rapida, condivisa e di centrodestra” ha concluso ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) “Io penso chedebba andare avanti a fare quello che sta facendo, non puòilin”. Così il leader della Lega Matteo, a margine di una iniziativa elettorale a Porta Portese a sostegno della candidatura di Simonetta Matone alle suppletive per il collegio Roma centro della Camera.ha risposto a chi chiede se la Lega resterà al governo con qualunque premier. Il leader della Lega ha dichiarato di non voler partecipare al toto nomi. “Lo lascio agli altri. Ioper una elezione veloce di un esponente di centrodestra dopo trent’anni. Penso che l’alternanza anche alfaccia bene” ha affermato. “Sto lavorando riservatamente per una scelta rapida, condivisa e di centrodestra” ha concluso ...

