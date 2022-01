Robert Trajkovich | il 17enne trovato morto nel sottoscala di un ostello a Trieste

(Di domenica 9 gennaio 2022) Un giovane di 17 anni è statoin unin via Rittmeyer a: si chiamavae per il suo presunto omicidio è stato portato in carcere un ragazzo di 21 anni, che ieri sera ha accusato un malore ed è stato ascoltato questa mattina dopo le dimissioni dall’ospedale. Avrebbe reso delle dichiarazioni su quanto accaduto. Domani la Procura aprirà formalmente il fascicolo delle indagini preliminari, iscrivendo il reato di omicidio volontario. Sul posto erano intervenuti il medico legale e il magistrato di turno: sul corpo è stata disposta l’autopsia. Nella stanza non c’erano sostanze stupefacenti. Peter, padre della vittima di origini serbe, ha riferito all’Ansa la prima ricostruzione fatta dagli investigatori. “Mio figlio è ...

C'è una svolta nell'omicidio di, il 17enne triestino di origini serbe trovato morto nella serata di sabato all'interno di uno stabile del centro di Trieste , un ostello in via Rittmeyer. Per l'omicidio del ...Rapito, portato in un'auto, ucciso e poi nascosto nel sottoscala del condominio di via Rittmeyer 13. Sarebbe morto così, stando a quanto è emerso nella mattinata di domenica,, il 17enne triestino di origini serbe ucciso da un ventenne. I dettagli raccontati da Gianpaolo Sarti in questo video di Andrea Lasorte. ...Il cadavere del giovane è stato trovato ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer nella città friulana. Il 17enne è stato strangolato con un laccio nel sottoscala dell’ostello, fa sapere ...TRIESTE Si chiamava Robert Trajkovich, il ragazzo di 17 anni ucciso in un ostello in via Rittmeyer a Trieste. Fermato e portato in carcere il presunto autore dell’omicidio. Si tratta di un ragazzo di ...