Puglia, maltempo: allerta neve anche a quote collinari e codice arancione idrogeologico per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo: vento fino a burrasca forte e forti mareggiate, codice giallo per l'intera regione (Di domenica 9 gennaio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore. Il primo fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo fa riferimento a “nevicate: mediamente sopra i 400-700 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti: da forti a burrasxa ... Leggi su noinotizie (Di domenica 9 gennaio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di, entrambi con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore. Il primo fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffusea carattere di rovescio o temporale susettentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse,a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sullacentrale.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo fa riferimento a “nevicate: mediamente sopra i 400-700 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti: daa burrasxa ...

