“Poca allegria e solarità” | duro attacco ad Eleonora Daniele da un collega

(Di domenica 9 gennaio 2022) Al timone di Storie Italiane da 9 edizioni,ha subito una critica da unche non gliele manda a direè alla conduzione di Storie Italiane da ben 9 anni, da quando nel 2013 -dopo solo due stagioni al timone- ha sostituito Georgia Luzi e Savino Zaba in quello che, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RussoMu : RT @RobertoMerlino1: Qui c’è poca allegria. Solo rabbia e mestizia. Stasera voglio star lontano dalle cose tristi, abbiate pazienza, mi son… - RobertoMerlino1 : Qui c’è poca allegria. Solo rabbia e mestizia. Stasera voglio star lontano dalle cose tristi, abbiate pazienza, mi son proprio rotto ! - brividodolce : @LRDPS Allegria poca….. viso molto bello, tanto - salernonotizie : Salerno, una vigilia di capodanno quasi surreale: niente calca, no musica, poca allegria -

Ultime Notizie dalla rete : Poca allegria

Tutto Juve

...di dissenteria ma questo non ci toglie sonno e. Stasera ho un po' di febbre, ho guardia da mezzanotte alle sei, ma con un paio di tachipirine e il freddo della notte, si può fare. C'è...Ricorderemo la tuae le storie che non ti stancavi mai di raccontare. Vogliamo salutarti ... Un triste epilogo, arrivato lo scorso anno adistanza dal compimento dei 150 anni dalla ...Storie Italiane, Platinette e la proposta per Eleonora Daniele: “Fare uno spazio leggero in cui gioire" Eleonora Daniele è divenuta negli anni una delle ...“Quando ho scelto di vedere il bello e quando ho scelto di vivere in allegria e nella consapevolezza di vivere nel modo giusto ecco che la luce ha illuminato il mio cammino”. È proprio un raggio di lu ...