La bufala del bimbo di 17 mesi che necessita sangue gruppo B positivo per leucemia fulminante (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ci segnalano alcuni post Facebook di ottobre e dicembre 2021, e qualche screenshot condiviso nel mese di gennaio 2022, riguardo un appello per aiutare un bambino malato: «Giralo per favore, bimbo di 17 mesi necessità di sangue gruppo B positivo per leucemia fulminante. Tel. 328269444 Riccardo Capriccioli Fai girare la Email è urgente è importante… ti prego non fermarla». Una domanda sorge spontanea: quale email? Ecco, questo particolare basta per farvi comprendere che si tratta di tratta di una bufala datata. Per chi ha fretta La bufala circola da anni, il bambino in questione non avrebbe più 17 mesi d’età. Il numero di telefono, almeno negli anni passati, risultava non attivo. La prima versione della ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ci segnalano alcuni post Facebook di ottobre e dicembre 2021, e qualche screenshot condiviso nel mese di gennaio 2022, riguardo un appello per aiutare un bambino malato: «Giralo per favore,di 17necessità diper. Tel. 328269444 Riccardo Capriccioli Fai girare la Email è urgente è importante… ti prego non fermarla». Una domanda sorge spontanea: quale email? Ecco, questo particolare basta per farvi comprendere che si tratta di tratta di unadatata. Per chi ha fretta Lacircola da anni, il bambino in questione non avrebbe più 17d’età. Il numero di telefono, almeno negli anni passati, risultava non attivo. La prima versione della ...

Advertising

NicolaPorro : ???????#Greenpass e #vaccinoobbligatorio per tutti? Ecco come viene smontata la linea del Pd…???? - NicolaPorro : ?? Il Quirinale e la maggioranza 'green pass', la bufala del Corriere sul modello Italia e gli aumenti di stipendio… - Alberto93383706 : RT @RadioRadioWeb: ? Il dott. Mariano Amici insultato in diretta Tv, ma sulla mancata immunità del vaccino aveva ragione lui... https://t.… - SilvanaSilvamaj : RT @RadioRadioWeb: ? Il dott. Mariano Amici insultato in diretta Tv, ma sulla mancata immunità del vaccino aveva ragione lui... https://t.… - tint_adree : RT @RadioRadioWeb: ? Il dott. Mariano Amici insultato in diretta Tv, ma sulla mancata immunità del vaccino aveva ragione lui... https://t.… -