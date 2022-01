Inter-Lazio 2-1 | Bastoni | “Più contento per il successo che per il gol”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il gol? Volevo calciare, ho avuto il tempo di stopparla. Erano due anni che non facevo gol, era importante vincere: sonopiù per il. Non era facile dopo la scorsa settimana e la gara non giocata, era una partita complicata contro la, l’unica che ci aveva sconfitta all’andata. Sono felice per la vittoria”. Lo ha dichiarato il difensore dell’, Alessandro, dopo la vittoria contro la. “Abbiamo il tricolore sul petto e vogliamo difenderlo a tutti i costi. Vincere è bello – ha detto il difensore ai microfoni di DAZN – negli ultimi due anni abbiamo una mentalità vincente: ci divertiamo, abbiamo giocatori forti e vogliamo continuare così. Il gioco di Inzaghi mi aiuta, all’inizio ho avuto difficoltà a capire il suo gioco poi sono entrato nei ...