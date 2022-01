In arrivo l’iPhone SE 2022, delusione design ma surplus connettività? (Di domenica 9 gennaio 2022) l’iPhone SE 2022 potrebbe giungere nel corso della prossima primavera. Si moltiplicano le notizie relative al melafonino compatto atteso dopo due anni dal suo predecessore. Il dispositivo tuttavia, pur avendo una scheda hardware di certo incrementata nelle sue specifiche, dovrebbe mantenere un design del tutto simile a quanto già visto in passato. In effetti, il prossimo iPhone SE 2022 dovrebbe essere molto simile all’iPhone 8 del 2017, almeno per quanto riguarda l’estetica. I progettisti del nuovo device non avrebbero lavorato ad alcuna riduzione di cornici, ma neanche a display più importanti. L’intenzione è stata quella di mantenere, ancora una volta, la massima compattezza dello smartphone per raccogliere il consenso di chi proprio non digerisce le dimensioni ragguardevoli degli attuali ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)SEpotrebbe giungere nel corso della prossima primavera. Si moltiplicano le notizie relative al melafonino compatto atteso dopo due anni dal suo predecessore. Il dispositivo tuttavia, pur avendo una scheda hardware di certo incrementata nelle sue specifiche, dovrebbe mantenere undel tutto simile a quanto già visto in passato. In effetti, il prossimo iPhone SEdovrebbe essere molto simile al8 del 2017, almeno per quanto riguarda l’estetica. I progettisti del nuovo device non avrebbero lavorato ad alcuna riduzione di cornici, ma neanche a display più importanti. L’intenzione è stata quella di mantenere, ancora una volta, la massima compattezza dello smartphone per raccogliere il consenso di chi proprio non digerisce le dimensioni ragguardevoli degli attuali ...

ConsLomb : #9gennaio #AccaddeOggi E’ stata la più grande rivoluzione informatica dell'epoca moderna. Nel 2007 veniva presentat… - agasso_domenico : RT @Sciandi: Come ci ha cambiati l’iPhone e cosa abbiamo capito del mondo che ci mette in tasca, a quindici anni dall’annuncio del suo arri… - LaLestofante : RT @Sciandi: Come ci ha cambiati l’iPhone e cosa abbiamo capito del mondo che ci mette in tasca, a quindici anni dall’annuncio del suo arri… - Sciandi : Come ci ha cambiati l’iPhone e cosa abbiamo capito del mondo che ci mette in tasca, a quindici anni dall’annuncio d… - AdrianVelascoS : RT @androidiani: L’iPhone economico che tutti aspettano sarebbe in dirittura d’arrivo - -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo l’iPhone In arrivo l’iPhone SE 2022, delusione design ma surplus connettività? OptiMagazine