Guido Rasi | «L’obbligo vaccinale? È tardi per questa ondata Con Omicron dobbiamo convivere»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il professor, immunologo ex Ema e consulente del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa fa il punto della situazione sulla pandemia e sulla risposta del governo. Partendo dal, che però non servirà per fermare la quarta: «Pernasce per Delta, che tuttora occupa l’80 per cento delle terapie intensive con persone che avrebbero dovuto vaccinarsi». Riguardo le multe per i non vaccinati per«gli obblighi vanno sanzionati, e le multe si possono sempre inasprire, ma consideriamo che con il Super Green Pass sul lavoro si perde lo stipendio e che ci sono già tanti controlli. L’importante è che si continui con il ...

Il professor, immunologo ex Ema e consulente del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo , in un'intervista rilasciata oggi a La Stampa fa il punto della situazione sulla pandemia e sulla ..."Omicron si ferma solo chiudendo tutto, ma non è fattibile. Il tentativo del governo dunque è di mitigare il contagio per tenere aperte scuole e attività economiche". Per, professore ordinario di Microbiologia a Roma Tor Vergata, ex direttore dell'Ema e consulente per la campagna vaccinale del generale Figliuolo, "questo presuppone un maggiore impegno di ...