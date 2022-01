Giovanna Civitillo, la ricordate agli esordi? Un particolare che sfugge (Di domenica 9 gennaio 2022) Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus ma per anni è stata gli è stata accanto in altre vesti: dove e come si sono conosciuti Giovanna Civitillo è un volto noto ai telespettatori italiani. Ballerina e show girl, è nata a Vico Equense nel 1977, in provincia di Napoli, ma la sua famiglia è originaria di Alvignano, nel Casertano. Giovanna Civitillo (foto Instagram)Fin da piccola ha avuto interessi per la danza e ha studiato sia la classica che la moderna presso l’Accademia di Arte e Spettacolo Spazio Danza. Dopo gli studi svolti a San Gennaro Vesuviano, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali di danza e il primo grande riconoscimento è arrivato quando ha vinto il terzo premio al concorso di Genzano di Roma mentre a Rieti, alla Settimana ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 gennaio 2022)è la moglie di Amadeus ma per anni è stata gli è stata accanto in altre vesti: dove e come si sono conosciutiè un volto noto ai telespettatori italiani. Ballerina e show girl, è nata a Vico Equense nel 1977, in provincia di Napoli, ma la sua famiglia è originaria di Alvignano, nel Casertano.(foto Instagram)Fin da piccola ha avuto interessi per la danza e ha studiato sia la classica che la moderna presso l’Accademia di Arte e Spettacolo Spazio Danza. Dopo gli studi svolti a San Gennaro Vesuviano, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali di danza e il primo grande riconoscimento è arrivato quando ha vinto il terzo premio al concorso di Genzano di Roma mentre a Rieti, alla Settimana ...

