Giovani volontari ripuliscono la Scala dei Turchi imbrattata di rosso (Di domenica 9 gennaio 2022) Diversi volontari del Comune di Realmonte si sono recati questa mattina sulla Scala dei Turchi per ripulirla dopo l’ultimo sfregio subito dalla famosa scogliera da alcuni vandali che l’hanno imbrattata di rosso. Le immagini di quel bianco imbrattato con ossido di ferro che ha colorato di rosso la scogliera hanno creato un sentimento tale che numerosi volontari del posto si sono recati sulla Scala per ripulirla dall’ennesimo sfregio. Tanti i messaggi di gratitudine nei confronti dei volontari sui social: “Gente che ama e rispetta la propria terra”, “La Sicilia è anche questo: ragazzi giunti numerosi per ripulire la Scala dei Turchi”. E ancora: “volontari ripuliscono la ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Diversidel Comune di Realmonte si sono recati questa mattina sulladeiper ripulirla dopo l’ultimo sfregio subito dalla famosa scogliera da alcuni vandali che l’hannodi. Le immagini di quel bianco imbrattato con ossido di ferro che ha colorato dila scogliera hanno creato un sentimento tale che numerosidel posto si sono recati sullaper ripulirla dall’ennesimo sfregio. Tanti i messaggi di gratitudine nei confronti deisui social: “Gente che ama e rispetta la propria terra”, “La Sicilia è anche questo: ragazzi giunti numerosi per ripulire ladei”. E ancora: “la ...

OliviaBucca : Invece di lamentarsi e stare a guardare, questi giovani volontari si sono armati di scope e macchinari e sono andat… - La_Triquetra : RT @greenMe_it: Giovani volontari al lavoro per ripulire la Scala dei Turchi, imbrattata con vernice rossa dai vandali - Rossaliena : RT @greenMe_it: Giovani volontari al lavoro per ripulire la Scala dei Turchi, imbrattata con vernice rossa dai vandali - donatotesta : RT @greenMe_it: Giovani volontari al lavoro per ripulire la Scala dei Turchi, imbrattata con vernice rossa dai vandali - greenMe_it : Giovani volontari al lavoro per ripulire la Scala dei Turchi, imbrattata con vernice rossa dai vandali… -