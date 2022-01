Forte vento a Capri spinge traghetto sul ponteggio mobile | nessun ferito

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi ponente con raffiche che hanno superato i venti nodi ha provocato nel porto di(Napoli) un incidente durante le manovre di partenza dalla banchina nell’area all’interno del porto commerciale di Marina Grande. Ilveloce della Caremar, Isola di, in partenza per Calata di Massa alle 15.35, dopo aver chiuso il portellone e mollato gli ormeggi è stato investito da una potente raffica diche lo ha fatto ‘scorrazzare’ facendolo finire sul pontile galleggiantedove erano ormeggiate alcune piccole imbarcazioni. Nonostante l’impatto, non si è registratofra i 57 passeggeri ed i membri dell’equipaggio che si erano ...

La sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato un avviso di criticità di codice giallo anche per, dalle ore 10 alle ore 20 di lunedì 10 Gennaio. Le province interessate sono ...... attesi venti da forti a burrasca, inizialmente a componente occidentale, su Sicilia e Calabria , in successiva rotazione dai quadranti settentrionali e in ulteriore rinforzo fino a burrasca. ...Arriva la neve anche al Sud, in Campania, Basilicata e Puglia. Un sistema perturbato a carattere freddo tende ad attraversare l'intera Penisola, determinando la formazione di un minimo barico ...Il forte vento di ponente con raffiche che hanno superato i venti nodi ha provocato nel porto di Capri (Napoli) un incidente durante le manovre di partenza dalla banchina nell'area all'interno del por ...