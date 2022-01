Carlo Conti, notizia disastrosa appena arrivata: peggio di così il 2022 non poteva iniziare (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutto inizio per Carlo Conti. La notizia è freschissima e peggio di così non poteva essere. Colpo tosto, sarà dura rialzarsi Duro colpo per Carlo Conti, la notizia è freschissima (Youtube)Un inizio dell’anno duro, quello di Carlo Conti. Il presentatore è tornato in tv ieri sera con Tali e Quali, il programma dedicato alle imitazioni dei VIP fatte dai non vip, dalle persone comuni. Dopo tanta attesa, stamattina è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire, specialmente lui e i suoi fan. E’ solo l’inizio e c’è sicuramente tempo per correggere il tiro, ma il primo boccone è davvero amaro ed è difficile da mandar giù. Leggi anche >>> “Oggi non andrà in onda”: ... Leggi su specialmag (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutto inizio per. Laè freschissima edinonessere. Colpo tosto, sarà dura rialzarsi Duro colpo per, laè freschissima (Youtube)Un inizio dell’anno duro, quello di. Il presentatore è tornato in tv ieri sera con Tali e Quali, il programma dedicato alle imitazioni dei VIP fatte dai non vip, dalle persone comuni. Dopo tanta attesa, stamattina èlache nessuno voleva sentire, specialmente lui e i suoi fan. E’ solo l’inizio e c’è sicuramente tempo per correggere il tiro, ma il primo boccone è davvero amaro ed è difficile da mandar giù. Leggi anche >>> “Oggi non andrà in onda”: ...

Advertising

News24_it : Maria De Filippi, ascolti top: asfaltato Carlo Conti anche grazie a una coppia napoletana - - amedeo_rogato : RT @MasterAb88: BOOM STORICO #CePostaPerTe che parte a razzo con quasi 6 milioni e il 29,2%. Nulla può Carlo Conti: #TalieQuali distantis… - infoitcultura : Carlo Conti preoccupato per l’esito: la notizia lo ha letteralmente stravolto - infoitcultura : Maria De Filippi, ascolti top: asfaltato Carlo Conti anche grazie a una coppia napoletana - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Tali e Quali vs C’è Posta Per Te, la sfida degli ascolti tra Carlo Conti e Maria De Filippi: ecco chi ha vinto la serata… -