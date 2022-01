Calciomercato Juve, retroscena Kean: ecco in quale squadra doveva andare a giocare (Di domenica 9 gennaio 2022) La Juventus, sul finire dello scorso mercato, ha deciso di acquistare Kean; il centravanti, però, fino all’ultimo sembrava destinato altrove. Getty ImagesLa Juventus, alla fine della scorsa sessione estiva di mercato, ha visto un forte scossone all’interno del gruppo squadra: via Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United, dentro Moise Kean. Operazione che, fino a questo momento, non sta dando i frutti sperati. Parliamo da un presupposto: sostituire il portoghese è praticamente impossibile ma è evidente come sia la società sia il tecnico si aspettassero qualcosa in più dalle punte presentì in rosa. Kean è un ragazzo giovane e ha tanti margini di miglioramento ma la Juventus non può permettersi di aspettarlo più di tanto; gli obiettivi sono chiari (qualificazione ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 9 gennaio 2022) Lantus, sul finire dello scorso mercato, ha deciso di acquistare; il centravanti, però, fino all’ultimo sembrava destinato altrove. Getty ImagesLantus, alla fine della scorsa sessione estiva di mercato, ha visto un forte scossone all’interno del gruppo: via Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United, dentro Moise. Operazione che, fino a questo momento, non sta dando i frutti sperati. Parliamo da un presupposto: sostituire il portoghese è praticamente impossibile ma è evidente come sia la società sia il tecnico si aspettassero qualcosa in più dalle punte presentì in rosa.è un ragazzo giovane e ha tanti margini di miglioramento ma lantus non può permettersi di aspettarlo più di tanto; gli obiettivi sono chiari (qualificazione ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - marcomaioli1 : RT @lucabianchin7: David #Trezeguet, che non lavora più per la #Juve dall'estate 2021, è vicino a diventare direttore sportivo dell'Emelec,… - gilnar76 : Calciomercato Juve, strada in salita per il “nuovo Chiellini” #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - SilviaPrato1 : RT @pokermen69: La dimostrazione che il giornalismo in Italia fa cagare!!! 'Ha giocato contro la Juve senza aver fatto la terza dose'. No c… -