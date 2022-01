Calcio: Mourinho, 'eravamo in controllo assoluto, il gol del 3-2 ci ha ammazzato' (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - "Non vorrei criticare troppo, ma potrei. Specie su qualche singolo. Abbiamo fatto 70 minuti di controllo assoluto, con la mentalità e la voglia di fare gioco. Cambio Felix (Afena-Gyan, ndr), che ha fatto una grandissima partita e il giocatore che entra (si riferisce a Shomurodov, ndr) dopo un minuto soltanto sbaglia. Tre a due. Se hai una mentalità forte non c'è nessun problema, ma qui c'è qualche complesso per cui anche l'anno scorso non vincevano le partite top. Quel gol ci ha ammazzato". L'allenatore della Roma José Mourinho commenta così, ai microfoni di Dazn, la sconfitta per 3-4 contro la Juventus. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - "Non vorrei criticare troppo, ma potrei. Specie su qualche singolo. Abbiamo fatto 70 minuti di, con la mentalità e la voglia di fare gioco. Cambio Felix (Afena-Gyan, ndr), che ha fatto una grandissima partita e il giocatore che entra (si riferisce a Shomurodov, ndr) dopo un minuto soltanto sbaglia. Tre a due. Se hai una mentalità forte non c'è nessun problema, ma qui c'è qualche complesso per cui anche l'anno scorso non vincevano le partite top. Quel gol ci ha". L'allenatore della Roma Josécommenta così, ai microfoni di Dazn, la sconfitta per 3-4 contro la Juventus.

