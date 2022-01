Asse PSG-Juventus | l’affare sembra andare in picchiata!

(Di domenica 9 gennaio 2022) “Non si ha notizia di un’apertura di Maurito e Wanda ad una soluzione temporanea”. Oggi, La Gazzetta dello Sport scrive dei problemi che mandano in crollo le quotazioni di Mauro Icardi allaper gennaio: “Entrambi vogliono garanzie di una svolta definitiva in caso di partenza dalla Francia”. Icardi PSG Juve “Aggiungiamoci che anche sul fronte torinese sono emersi dei dubbi sulla bontà di questa scelta. I vertici bianconeri si sono chiesti, infatti, se un giocatore ormai nel pieno della carriera è pronto ad affrontare un simile cambio con lo spirito giusto. E poi non si trascurino le obiezioni di natura social: la recente tempesta tra due coniugi ha lasciato il segno”. VINCENZO BONIELLO

Proprio dalla Francia però spunta un retroscena su una clamorosa ipotesi di mercato sull'Juventus - Paris Saint ...Calciomercato Juventus, è stato fissato un incontro nella giornata di lunedì per provare a trovare la quadra: ribaltone dietro l'angolo. L'con il Barcellona potrebbe rivelarsi incredibilmente gravido di possibili occasioni per la Juventus. I blaugrana da tempo hanno messo gli occhi su De Ligt e su Morata , trovando fondamentalmente ...DORTMUND - Dove giocherà in futuro Erling Haaland? Una mezza idea gli operatori di mercato ce l’hanno; niente, fino alle firme, fino al classico nero su bianco, sarà però davvero deciso. E così anche ...Tampone negativo per Lionel Messi che nelle scorse giornate era risultato positivo al coronavirus. L’asso argentino del Psg, avendo completato il percorso previsto dal protocollo sanitario, può fare r ...