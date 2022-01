8 Gennaio 2022 – NordStream2, segretario SpD tedesco risponde all’Ucraina ricordando che l’opera non è in discussione. Etiopia, nuovo massacro nel Tigray, 56 civili uccisi da drone. Tunisia-Italia, accordo sui rifiuti (Di domenica 9 gennaio 2022) L’avvio del gasdotto Nord Stream 2 non è legato alla politica ed è in linea con i desideri del popolo tedesco. Ad affermarlo è il segretario del Partito Socialdemocratico (SpD), Kevin Kuehnert, l’unica cosa che ne ritarda l’attivazione sono le autorizzazioni. A suo dire, l’unica cosa che ne ritarda l’attivazione sono le autorizzazioni. I ribelli tigrini hanno riferito dell’uccisione di 56 civili nel raid di un drone contro un campo di sfollati nel nord dell’Etiopia. L’ambasciata di Tunisia in Italia e la Regione Campania hanno raggiunto un’intesa per il rimpatrio imminente dei rifiuti di provenienza Italiana, attualmente stoccati presso il porto tunisino di Sousse. Record di contagi a New York. Nelle ultime ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 9 gennaio 2022) L’avvio del gasdotto Nord Stream 2 non è legato alla politica ed è in linea con i desideri del popolo. Ad affermarlo è ildel Partito Socialdemocratico (SpD), Kevin Kuehnert, l’unica cosa che ne ritarda l’attivazione sono le autorizzazioni. A suo dire, l’unica cosa che ne ritarda l’attivazione sono le autorizzazioni. I ribelli tigrini hanno riferito dell’one di 56nel raid di uncontro un campo di sfollati nel nord dell’. L’ambasciata diine la Regione Campania hanno raggiunto un’intesa per il rimpatrio imminente deidi provenienzana, attualmente stoccati presso il porto tunisino di Sousse. Record di contagi a New York. Nelle ultime ...

Ultime Notizie dalla rete : Gennaio 2022 Assegno Unico e Bonus nido 2022: ecco come averli insieme! Bonus asilo nido e Assegno Unico insieme? Sembra difficile da crederci, ma in realtà è possibile. Per il Governo Draghi questo è possibile da quest'anno, visto che dal 1 gennaio 2022 si potrà richiedere l' Assegno Unico Universale e il Bonus Asilo Nido insieme, senza avere problemi a livello amministrativo. Per avere una panoramica di questi bonus, in particolare dei ...

Dove serve il green pass base e rafforzato tra lavoro, negozi, bar e ristoranti di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini Scattano il 10 gennaio 2022 le nuove misure per la vita sociale che escludono i no vax Il 10 gennaio 2022 scattano i nuovi divieti per chi non ha il green pass. Ecco tutte le nuove regole. Il green pass Il green ...

Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 | Anci Lombardia ANCI LOMBARDIA Sci alpino, Mikaela Shiffrin: quarta inforcata in quasi 10 anni, la prima dal gennaio 2018! La notizia più eclatante dopo lo slalom di Kranjska Gora non è certo la vittoria della slovacca Petra Vlhova bensì l'inforcata di Mikaela Shiffrin, che paga a caro prezzo la sua leggerezza regalando 1 ...

Granata, come cambia il calendario Dalla ripresa sarà un tour de force A questo stop se ne è aggiunto un altro, che riguarda lo slittamento delle gare della terza giornata di ritorno in calendario sabato prossimo 16 gennaio e che avrebbe visto i granata trasferirsi a ...

