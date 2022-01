Uomini e Donne, le accuse di Rosica: “Gianni Sperti vive una vita fake, come lui” (Di sabato 8 gennaio 2022) Su Instagram, l’esperto di gossip Alessandro Rosica si è trovato a rispondere alla domanda di un follower che gli chiedeva informazioni in merito all’orientamento sessuale dell’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti. Chiaramente l’allusione era alle voci di omosessualità che da tempo circolano sull’opinionista di Uomini e Donne. Voci che Rosica ha confermato. “Non fa coming out perché andrebbero in fondo al matrimonio combinato con la sua ex moglie Paola Barale”, ha scritto il blogger sui social. E ancora, Rosica c’è andato giù pesante, affermando: “Per lui, quindi, conviene far morire la cosa. vive una vita fake come lui”. Parole al vetriolo, quelle dell’esperto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Su Instagram, l’esperto di gossip Alessandrosi è trovato a rispondere alla domanda di un follower che gli chiedeva informazioni in merito all’orientamento sessuale dell’opinionista di. Chiaramente l’allusione era alle voci di omosessualità che da tempo circolano sull’opinionista di. Voci cheha confermato. “Non fa coming out perché andrebbero in fondo al matrimonio combinato con la sua ex moglie Paola Barale”, ha scritto il blogger sui social. E ancora,c’è andato giù pesante, affermando: “Per lui, quindi, conviene far morire la cosa.unalui”. Parole al vetriolo, quelle dell’esperto ...

