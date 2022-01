UFFICIALE- Allegri squalificato e multato per offese all' arbitro

Advertising

infoitsport : UFFICIALE, Allegri salta la Roma: squalificato per 'espressioni gravemente offensive' - infoitsport : Squalifica Allegri, è UFFICIALE: il tecnico salta Roma-Juve - infoitsport : UFFICIALE - Giudice Sportivo, Allegri squalificato e multato per offese all'arbitro: i dettagli - infoitsport : Juventus, insulti all’arbitro | Ufficiale, il provvedimento contro Allegri - infoitsport : Giudice Sportivo, UFFICIALE i verdetti su Allegri e Bologna-Inter -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Allegri

Juventus, insulti all'arbitro: ecco il provvedimentocontro Maxda parte del giudice sportivo. Al termine di Juventus - Napoli, gli animi si sono accesi: tante le scelte del direttore di gara Sozza che non sono andate giù a Dybala e ...Provvedimento anche nei confronti di Massimilianoper aver indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara al termine della gara contro il Napoli. ...Four players have been banned by the sports referee and will not take part in the 21st day of the championship. They are Kevin Agudelo, Rick Karsdorp and Gianluca Mancini of Roma, and Antonio Candreva ...Squalifica e ammenda per l’allenatore della Juventus, questa la decisione che emerge dal comunicato della Lega Serie A relativo ai risultati della 20ª giornata. Tra le società, ammenda per la Juventus ...