Toronto | UFFICIALE | ecco Insigne In Canada dal primo luglio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Lorenzoè ufficialmente un nuovo calciatore del. Lo comunica lo stesso club canadese tramite i propri canali Lorenzoè un nuovo giocatore del. Il club canadese lo comunica tramite i propri canali ufficiali. It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… ????. ??. ??!Benvenuto a, Lorenzo??@Lor#TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF—FC (@FC) January 8, 2022 Il giocatore rimarrà a Napoli fino alla fine di questa stagione, prima di iniziare ad onorare il quadriennale firmato con la formazione canadese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Insigne saluta il Napoli: da luglio giocherà col Toronto ?????????? - DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - andreastoolbox : Calciomercato Napoli, Insigne ai Toronto da luglio: oggi l’ufficialità, iniziano gli indizi social | Sky Sport - NapoliCM : ???? Insigne al Toronto, è UFFICIALE: le prime parole e dichiarazioni | VIDEO ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Toronto UFFICIALE

Lo comunica lo stesso club canadese tramite i propri canali Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del. Il club canadese lo comunica tramite i propri canali ufficiali. Il giocatore rimarrà a ...Tra l'attaccante classe 1991 e iFC l'intesa è stata raggiunta per un contratto di cinque anni e mezzo a 11.5 milioni di euro a stagione, più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di ...Adesso è ufficiale: il Toronto ufficializza l’ingaggio di Insigne dal primo luglio con contratto quadriennale. Il VIDEO dei canadesi sui social It’s not official until @FabrizioRomano says the magic w ...Dal prossimo luglio, quando il contratto con il Napoli sarà ufficialmente scaduto, Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto FC.