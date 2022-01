Storia di un amore per la pasticceria “Romolo” dal 1967 dolci creazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) di Rita Novaco I dolci offrono agli amici e alle famiglie un mezzo per riunirsi e rendere speciale ogni momento insieme. I prodotti da forno e da pasticceria sono sempre presenti nei pasti principali e in quelli più importanti, dalle cene di Natale e alle semplici ricorrenze. A raccontare l’importanza dei dolci per i salernitani e soprattutto come è nata una delle pasticcerie più note della nostra città è Carmen Mazza titolare, insieme ai fratelli Remo e Ilaria, della storica attività “Romolo” di Salerno. Una donna che ha saputo coniugare lavoro e famiglia dimostrando che quando si vuole si può. Effettivamente, come più volte ha sottolineato la signora Carmen Mazza, per creare qualcosa di duraturo sono necessarie “passione e creatività”. Come nasce la vostra impresa familiare? La pasticceria ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 gennaio 2022) di Rita Novaco Ioffrono agli amici e alle famiglie un mezzo per riunirsi e rendere speciale ogni momento insieme. I prodotti da forno e dasono sempre presenti nei pasti principali e in quelli più importanti, dalle cene di Natale e alle semplici ricorrenze. A raccontare l’importanza deiper i salernitani e soprattutto come è nata una delle pasticcerie più note della nostra città è Carmen Mazza titolare, insieme ai fratelli Remo e Ilaria, della storica attività “” di Salerno. Una donna che ha saputo coniugare lavoro e famiglia dimostrando che quando si vuole si può. Effettivamente, come più volte ha sottolineato la signora Carmen Mazza, per creare qualcosa di duraturo sono necessarie “passione e creatività”. Come nasce la vostra impresa familiare? La...

