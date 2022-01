“Scusa, devo dirlo”. GF Vip, Adriana Volpe show. Alfonso Signorini zittito e per lei solo applausi (Di sabato 8 gennaio 2022) “Diciamo tutto quello che ha detto Katia, altrimenti facciamo la santificazione. Lasciamelo dire Katia, non facevano ridere quelle cose che hai detto su Nathaly e i camionisti. Non è stato affatto bello sentire quelle cose fidati“, Adriana Volpe non ci sta e se Alfonso Signorini non ha battuto ciglio per le frasi di Katia Ricciarelli lo ha fatto Adriana Volpe, tirando indirettamente anche una frecciatina al conduttore del reality show. Durante il trentaduesimo appuntamento del GFVip 6 su Canale 5 Alfonso Signorini è entrato nella casa per redarguire i vipponi ma nel suo discorso poche sono state le parole contro Katia Ricciarelli, protagonista di numerosi scivoloni contro alcune concorrenti. Ma a massacrare la cantante lirica ci ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) “Diciamo tutto quello che ha detto Katia, altrimenti facciamo la santificazione. Lasciamelo dire Katia, non facevano ridere quelle cose che hai detto su Nathaly e i camionisti. Non è stato affatto bello sentire quelle cose fidati“,non ci sta e senon ha battuto ciglio per le frasi di Katia Ricciarelli lo ha fatto, tirando indirettamente anche una frecciatina al conduttore del reality. Durante il trentaduesimo appuntamento del GFVip 6 su Canale 5è entrato nella casa per redarguire i vipponi ma nel suo discorso poche sono state le parole contro Katia Ricciarelli, protagonista di numerosi scivoloni contro alcune concorrenti. Ma a massacrare la cantante lirica ci ha ...

