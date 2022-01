Scuola, corsa ai rinvii. Scontro sui controlli agli studenti con il Pass (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo la Campania, la Sicilia chiude per tre giorni. Da Nord a Sud la fronda dei sindaci. Quarantene, ai presidi le verifiche su chi mandare in Dad: “Così si calpesta la privacy” Leggi su repubblica (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo la Campania, la Sicilia chiude per tre giorni. Da Nord a Sud la fronda dei sindaci. Quarantene, ai presidi le verifiche su chi mandare in Dad: “Così si calpesta la privacy”

Advertising

corzunino : Il Paese si ribella, il governo non ci sente: 'Lunedì la scuola riapre in presenza' Scuola, corsa ai rinvii. Scontr… - repubblica : Scuola, e' corsa ai rinvii: anche la Sicilia 'rimanda' di 3 giorni il rientro in classe. Scontro sui controlli agli… - repubblica : Scuola, corsa ai rinvii. Scontro sui controlli agli studenti con il Pass [di Corrado Zunino] - ViViCentro : Folle corsa in auto di un giovane contro il muro di una scuola: dovrà risarcire il danno #auto #corsa #Folle… - paolobarbieri62 : @AndreaSpanu6 Sospensione dallo stipendio e vedrai come tornano a scuola di corsa… -