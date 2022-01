Sampdoria | UFFICIALE l’arrivo di Rincon | il comunicato del club

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà se… - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, ufficiale l'arrivo di Tomas #Rincon - calsciomercato : ??Ufficiale Rincon alla Sampdoria e ci sta provando per l'esterno italiano Vincenzo Grifo , Inter vicino al rinnovo… - CalcioPillole : ????#Calcomercato, la #Sampdoria ha comunicato l'acquisto ufficiale di #Rincon. Arriva dal #Torino in prestito annua… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #SAMPDORIA: depositato il contratto di #Rincon #fantacalcio #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria UFFICIALE

A riportare la notizia è Niccolò Ceccarini, che attraverso il suo accountTwitter, si ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI NUMERI PRIMI " Napoli -: statistiche, ...Commenta per primo Il primo acquisto in casa Napoli è, nella giornata di ieri anche il presidente De Laurentiis ha dato il benvenuto ad Axel ...potrebbe essere convocato per Napoli -La Sampdoria, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota riguardo l'ufficialità dell'arrivo di Tomas Rincon da Torino: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporane ...Il centrocampista venezuelano si trasferisce al club blucerchiato a titolo definitivo, ecco l'annuncio del Toro ...