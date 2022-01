Ricotta | mandorle | fragola e cioccolato | una torta da capogiro!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 8 gennaio 2022) Unadi pan di Spagna,, fragole eè una vera e propria coccola. Avvolgente e golosa, ci avvolge con la sua bontà, facendoci dimenticare il gelo di questo inverno. Procuratevi quindi: per l’impasto: zucchero semolato, 240 g uova, 8 amido di mais, 90 g farina bianca, 90 g lievito per dolci, ½ cucchiaino per la crema alla: arancia non trattata, 1 solo la scorza, 1 kg gocce di, 120 g per la bagna: zucchero, 200 g limone biologico, 1 solo la scorza acqua, 250 ml per decorare:a lamelle, 150 g fragole, q.b. Morbido e cremoso, questo dolce sarà in grado di appagarvi con un boccone seducente e delizioso. Curiose di scoprire come procedere? ...