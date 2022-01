Ranieri lascia fuori Samir: "I nuovi fatemeli allenare..." (Di sabato 8 gennaio 2022) L'allenatore del Watford dopo la sconfitta in FA Cup con il Leicester per 4 - 1 spiega l'esclusione dell'ex difensore dell'Udinese e degli altri nuovi acquisti Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) L'allenatore del Watford dopo la sconfitta in FA Cup con il Leicester per 4 - 1 spiega l'esclusione dell'ex difensore dell'Udinese e degli altriacquisti

Advertising

ErnestoSparal20 : @vabinparej @RaffaeleRanier8 @Anna07942827 @IlariaBifarini @Gianfra12198016 Lascia perdere. Raffaele ranieri non es… - PietroCariello : Massimo Ranieri? E dai basta! Anche nello spettacolo è come in politica, la poltrona non si lascia. Date spazio ad… - emmeggi_ : ama innamorato di massimo ranieri non lo lascia andare nemmeno per sbaglio #LAnnoCheVerrà -