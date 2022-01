Piatek: “Vlahovic grande attaccante, ma io ho fatto 30 gol in una stagione” (Di sabato 8 gennaio 2022) Krzysztof Piatek, nuovo attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell'ex Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 gennaio 2022) Krzysztof, nuovodella Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell'ex Milan

Advertising

PianetaMilan : #Piatek: “#Vlahovic grande attaccante, ma io ho fatto 30 gol in una stagione” #Fiorentina - BroginiAlessio : Se #Vlahovic resterà fino a Giugno, #Piatek lo sa vero che dovrà fare panchina per un intero girone di ritorno, gio… - sportli26181512 : Piatek: 'Il Pistolero è tornato! E sono più forte. Vlahovic? Fa tanti gol, come me': Piatek: 'Il Pistolero è tornat… - Gazzetta_it : Piatek: 'Il Pistolero è tornato! E sono più forte. Vlahovic? Fa tanti gol, come me' - Il_Topo : Ma quanto ti fa sentir bene, dopo tanto tempo, leggere che uno è entusiasta di venire da noi? ?? -