Omicron, Miozzo: 'Molti si infettano, ma pochi si ammalano. Multe ai no vax? Anche l'arresto' (Di sabato 8 gennaio 2022) Il professor Agostino Miozzo , ex coordinatore del Cts, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene sull'andamento della pandemia che, in questi giorni, sta registrando picchi record in tutta ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il professor Agostino, ex coordinatore del Cts, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene sull'andamento della pandemia che, in questi giorni, sta registrando picchi record in tutta ...

Advertising

StaserasolounTG : RT @ilmessaggeroit: Omicron, Miozzo: «Molti si infettano, ma pochi si ammalano. Multe ai no vax? Anche l'arresto» - PATRIZIA953 : RT @Corriere: Miozzo: «Molti si infettano ma poi non si ammalano. Così la terza dose ci protegge da Omicron» - BinaryOptionEU : RT 'Variante #Omicron, Miozzo: 'Molti si infettano ma non si ammalano grazie a #terzadose'. - occhio_notizie : Sull'obbligo vaccinale afferma: 'Lo metterei assoluto totale e come sanzione anche l'arresto' - telodogratis : Variante Omicron, Miozzo: “Molti si infettano ma non si ammalano grazie a terza dose” -