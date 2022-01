Olimpiadi Pechino 2022, Costa rischia esclusione: “Non sono no vax, sono allergico ai vaccini” (Di sabato 8 gennaio 2022) A poco meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in casa Azzurri tiene banco la situazione legata a Samuel Costa. Il 29enne altoatesino, che tra l’altro ha già strappato il pass per la rassegna a cinque cerchi, dal 30 dicembre non può allenarsi e gareggiare con la Fisi in quanto la federazione non ammette atleti non vaccinati. Di fatto, quindi, Costa, che negli ultimi anni è stato il miglior italiano nella combinata nordica, è fuori squadra. L’atleta, però, ha spiegato chiaramente il perché non si vaccina; o, meglio, non può vaccinarsi. “Ho un’esenzione a qualsiasi tipo di vaccino da quando avevo due anni perché sono allergico”, spiega Costa all’Agi, “ma se per il Comitato Olimpico Internazionale ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) A poco meno di un mese dall’inizio delleInvernali di, in casa Azzurri tiene banco la situazione legata a Samuel. Il 29enne altoatesino, che tra l’altro ha già strappato il pass per la rassegna a cinque cerchi, dal 30 dicembre non può allenarsi e gareggiare con la Fisi in quanto la federazione non ammette atleti non vaccinati. Di fatto, quindi,, che negli ultimi anni è stato il miglior italiano nella combinata nordica, è fuori squadra. L’atleta, però, ha spiegato chiaramente il perché non si vaccina; o, meglio, non può vaccinarsi. “Ho un’esenzione a qualsiasi tipo di vaccino da quando avevo due anni perché”, spiegaall’Agi, “ma se per il Comitato Olimpico Internazionale ...

