Napoli | Tuanzebe | «Tifosi non vedo l’ora di vedervi alla stadio»

Advertising

sscnapoli : Ciao Axel! ?? “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’o… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli ? - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli ha depositato il contratto di #Tuanzebe: il giocatore del @ManUtd rientra a Londra p… - marcopelosi63 : RT @sscnapoli: Ciao Axel! ?? “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di ved… - marcopelosi63 : RT @napolimagazine: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono davvero contento di essere qui, ci vediamo allo stadio, Forza Napoli Sempre”, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Tuanzebe

Con il trasferimento alpersarà la prima esperienza fuori dall'Inghilterra: il difensore infatti vanta 37 partite ufficiali con la maglia del Manchester United e 48 con quella dell'...Calciomercato/ Cinque in scadenza insieme ad Insigne, c'è anche Mertens CALCIOMERCATOACCOLTO DA DE LAURENTIIS Ilsi sta impegnando in questa fase di calciomercato al ...Dopo l'ufficialità, arrivata ieri, oggi Axel Tuanzebe ha svolto il primo allenamento con i colori del Napoli, quelli che vestirà fino a giugno prossimo.Il difensore nato in Congo e naturalizzato in Inghilterra arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022 Qualche minuto dopo l'annuncio di Lorenzo Insigne al Toronto, il Napoli ha “risposto ...