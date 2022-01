Milan | Pioli | ' Stadi chiusi? Il calcio con i tifosi è un' altra cosa Leao mi ricorda Henry'

(Di sabato 8 gennaio 2022) 'Ibra è sempre incavolato, ce l'ha sempre con qualcuno per tirare fuori da se stesso e dagli altri le motivazioni. Chiaro, non è contento per il rigore, ma è contento del contributo dato alla squadra':...

Advertising

AntoVitiello : ?? Grande vittoria del #Milan a #SanSiro, ora a -1 dal primo posto. Nonostante le 10 defezioni per covid e assenze v… - sportli26181512 : Verso Venezia-Milan: Krunic e Bakayoko in ballottaggio: Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre al Ve… - Luxgraph : Milan, Pioli: 'Rigori? Ibra è incavolato, se gioca tira lui' - sportface2016 : #VeneziaMilan, #Pioli entusiasta dei suoi:' #Leao mi ricorda #Henry, #Tonali miglior giovane' - tcm24com : Milan, Pioli: 'Con la Roma abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così' #pioli -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Chiaro, non è contento per il rigore, ma è contento del contributo dato alla squadra': lo dice il tecnico delStefanoalla vigilia della sfida contro il Venezia tornando sul rigore ......precisa e dettagliata quella di Stefanoche dopo il netto successo sulla Roma di Mourinho, si prepara per il lunch match contro il Venezia valido per il 21° turno di Serie A. Per ilsarà ...Ancora senza difesa (causa Covid) e dopo aver archiviato il bel successo di San Siro contro la Roma di José Mourinho, il Milan torna in campo a Venezia ... lo fa con grande passione», ha detto Stefano ...C’è anche il Barcellona su Renato Sanches – Dopo l’ottimo lavoro svolto da Maldini e Massara, la società rossonera vuole continuare il percorso intrapreso dai due dirigenti rossoneri. Pioli aspetta se ...