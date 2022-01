Milan, Maldini realista: “Non sarà un calciomercato di quelli roboanti” (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato dei possibili interventi sul calciomercato, ma avverte così i tifosi rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo, direttore tecnico del, ha parlato dei possibili interventi sul, ma avverte così i tifosi rossoneri

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Non possiamo pensare purtroppo al #Milan di Berlusconi, e dico purtroppo perché il Milan di Berlusconi p… - Gazzetta_it : Maldini: 'Rinnovi di Theo e Bennacer ben avviati, stiamo parlando con Leao' #Milan - Frances13758250 : RT @FraNasato: Maldini sui rinnovi: “Quello di Theo Hernandez è molto ben avviato così come quello di Bennacer, e stiamo parlando con Leao.… - Fantacalcio : Calciomercato Milan, Maldini sui rinnovi di Bennacer, Hernandez e Leao - Thankilpin : 'Elliott ha preso il Milan in una situazione drammatica e ha messo a posto i conti,pagando gli stipendi regolarment… -