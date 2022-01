Insigne al Toronto, allenatore dei canadesi Bradley: “E’ un giocatore speciale” (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allenatore del Toronto, Bob Bradley, ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Lorenzo Insigne a giugno: “Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate. La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è anche un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che dovete venite a vedere, perché farà qualcosa di indimenticabile”. Dello stesso avviso il presidente Bill Manning: “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. E’ stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Gioca con ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) L’del, Bob, ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Lorenzoa giugno: “Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate. La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è anche unche lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo diche dovete venite a vedere, perché farà qualcosa di indimenticabile”. Dello stesso avviso il presidente Bill Manning: “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. E’ stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Gioca con ...

