Incidente tra Solaro e Cesate, frontale tra due auto, tre feriti tra cui un bambino (Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Uno scontro frontale tra due vetture ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui un bambino, questa sera sul Corso Europa di Solaro, nel pressi del Rondò Sud, al confine con Cesate e Limbiate. L’Incidente si è verificato poco dopo le 19,15. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture, una Audi e tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Uno scontrotra due vetture ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui un, questa sera sul Corso Europa di, nel pressi del Rondò Sud, al confine cone Limbiate. L’si è verificato poco dopo le 19,15. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture, una Audi e tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

CCISS_Ministero : A14 Pescara-Bari fine traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa (Km 602,7) e A14 Svi… - CCISS_Ministero : A14 Pescara-Bari fine code per 1 km causa incidente tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa (Km 602,7) e A14 Svincolo… - CCISS_Ministero : A14 Pescara-Bari code per 1 km causa incidente tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa (Km 602,7) e A14 Svincolo Cano… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code per 1 km causa incidente tra Svincolo Orte (Km 492) e A1 Svincolo Attigliano (Km 479,7)… - InfoViaggiando : 17:08 TERMINATO: #A4 - Incidente al km 456.6 tra LATISANA e BIVIO #A4/#A28 dir. TORINO -