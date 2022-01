“Il mio bimbo non c’è più”. Lutto per la cantante: trovato morto il figlio 17enne, era sparito nel nulla (Di sabato 8 gennaio 2022) Il mondo della musica è letteralmente sotto choc, dopo la notizia della morte del figlio di una grandissima cantante. Ed è stata proprio l’artista sul suo profilo Twitter a comunicare la sua gravissima perdita. Aveva vissuto ore interminabili di angoscia, infatti il 6 gennaio scorso il ragazzo di soli 17 anni era sparito nel nulla. Aveva fatto perdere le sue tracce in maniera molto misteriosa, ma tutti avevano sperato che potesse rientrare il prima possibile. Invece è arrivato l’epilogo peggiore della vicenda. L’adolescente è stato infatti trovato senza vita e stando alle prime ipotesi, avrebbe deciso di compiere l’estremo gesto. Al momento, sembra dunque che si sia suicidato e che non ci siano altri dubbi sul fatto. Drammatiche le parole di addio della madre famosa, che ha scritto: “Il mio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Il mondo della musica è letteralmente sotto choc, dopo la notizia della morte deldi una grandissima. Ed è stata proprio l’artista sul suo profilo Twitter a comunicare la sua gravissima perdita. Aveva vissuto ore interminabili di angoscia, infatti il 6 gennaio scorso il ragazzo di soli 17 anni eranel. Aveva fatto perdere le sue tracce in maniera molto misteriosa, ma tutti avevano sperato che potesse rientrare il prima possibile. Invece è arrivato l’epilogo peggiore della vicenda. L’adolescente è stato infattisenza vita e stando alle prime ipotesi, avrebbe deciso di compiere l’estremo gesto. Al momento, sembra dunque che si sia suicidato e che non ci siano altri dubbi sul fatto. Drammatiche le parole di addio della madre famosa, che ha scritto: “Il mio ...

